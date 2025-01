Le film "Rosalie Blum" de Julien Rappeneau diffusé sur Culturebox samedi 1er février 2025 (vidéo)

Samedi 1er février 2025 à 21:00, Culturebox rediffusera le film "Rosalie Blum" réalisé par Julien Rappeneau, sorti en 2015 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Vincent Machot, coiffeur timide et solitaire, mène une vie monotone auprès de sa mère intrusive. Un jour, il croise Rosalie Blum, une femme mystérieuse et discrète, dont le visage lui est étrangement familier. Intrigué, il se lance dans une filature obsessive, cherchant à percer son secret.

Progressivement, Vincent découvre que Rosalie est une femme complexe et attachante, qui, comme lui, cherche à donner un sens à son existence. Leurs chemins se croisent et s'entremêlent, révélant les failles et les espoirs de chacun.

Le film réunit un casting talentueux, avec notamment Noémie Lvovsky dans le rôle de Rosalie Blum, Kyan Khojandi dans celui de Vincent Machot, et Alice Isaaz dans le rôle d'Aude, la nièce de Rosalie.