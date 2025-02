"Les Tuche" avec Jean-Paul Rouve & Isabelle Nanty à revoir sur TF1 lundi 5 septembre 2023 (vidéo)

À l'occasion de la sortie au cinéma du 5ème opus, TF1 vous propose de revoir ou de revoir lundi 3 février à 21:10 "Les Tuche", une comédie irrésistible réalisée en 2011 par Olivier Baroux.

L'histoire en quelques lignes...



A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche ! Jeff, le père, contrôleur de billes depuis dix-huit ans, apprend avec joie son licenciement. Il va, enfin, pouvoir s'adonner à sa passion pour le football tandis que sa femme, Cathy, fascinée par Monaco et, surtout, par la Princesse Stéphanie, s'occupe de leur trois enfants : Stéphanie, récemment élue "Miss Bouzolles", Wilfrield et Donald.

Entre les loyers impayés, les fins de mois difficiles et les coupures d'électricité, le quotidien des Tuche est toujours mouvementé, mais la famille est unie et heureuse. Leur vie bascule le jour où elle gagne cent millions d'euros à la loterie. A peine remis de leurs émotions, les Tuche partent pour Monaco, leur "nouvelle patrie".

Sur place, les Tuche cherchent à s'intégrer à la vie locale. Ils s'installent dans un hôtel de luxe et font du shopping dans les boutiques de luxe avant de s'installer dans une magnifique propriété. A peine installés, Cathy et Jeff décident d'inviter leurs voisins à leur rendre visite...

Un casting royal

Sortie au cinéma le vendredi 1er juillet 2011 pour concorder avec le mariage du Prince Albert de Monaco et de Charlène Wittstock, cette comédie familiale réalisée par Olivier Baroux signe la troisième collaboration du réalisateur avec Jean-Paul Rouve après Mais qui a tué Pamela Rose ? et Ce soir, je dors chez toi. Pour sa quatrième réalisation, Olivier Baroux a également pu compter sur l'apparition de Valérie Benguigui, Omar Sy, Pierre Bellemare, Guy Lecluyse et bien entendu, Kad Merad. Les Tuche réunit un couple aussi déjanté qu'attachant formé par Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve.