Le film "Police" avec Omar Sy et Virginie Efira diffusé sur France 3 lundi 3 février 2025 (vidéo)

Lundi 3 février 2025 à 21:05, France 3 diffusera "Police", un film français coécrit et réalisé par Anne Fontaine, sorti en 2020, adapté du roman de Hugo Boris.

L'histoire en quelques lignes...

Virginie, Aristide et Erik sont trois policiers du XXe arrondissement de Paris. Leur vie professionnelle les confronte à des réalités difficiles, violence conjugale, mères infanticides, et leur vie personnelle est également compliquée.

Un soir, ils se voient confier une mission inhabituelle pour eux, le transfert à l'aéroport d'un demandeur d'asile Tadjik dont la requête a été rejetée, et qui ne parle ni français ni anglais. Dans le centre d'hébergement où ils vont le chercher, une femme interpelle Virginie en lui disant que ce demandeur d'asile risque sa vie s'il est renvoyé au Tadjikistan, et qu'une requête en cours devant la Cour européenne des Droits de l'Homme pourrait remettre en cause la décision de renvoi. Mais Virginie dit ne pas être au courant et que ce n'est pas son problème.

Dans la voiture, Virginie ne résiste pas à la tentation d'ouvrir le dossier du requérant d'asile, dans lequel il est notamment question de tortures répétées, et se convainc alors qu'il est en danger de mort en cas d'expulsion. Elle déverrouille les menottes du Tadjik et essaie de l'inciter à profiter d'un des nombreux arrêts aux feux rouges pour s'enfuir. Ses deux collègues comprennent vite la situation. Aristide, qui est au volant, commence alors par accélérer et brûler systématiquement les feux rouges pour contrecarrer la manœuvre de Virginie, avant de rejoindre son camp et de commencer, lui aussi, à provoquer des occasions d'évasion.

Erik résiste plus longtemps à leur projet, avant de céder lui aussi en acceptant qu'ils s'arrêtent dans un bois isolé près de l'autoroute, pour laisser toute latitude à leur prisonnier de s'enfuir. Mais celui-ci craint que les policiers ne lui tendent un piège et ne bouge pas. Ils vont jusqu'à le sortir de force du véhicule, mais leur prisonnier prend peur, craignant d’être exécuté s'il prend la fuite. Ils finissent finalement par poursuivre leur mission en se rendant à l'aéroport Charles De Gaulle. Ils remettent le demandeur d'asile aux policiers chargés de procéder à l'expulsion, mais le Tadjik résiste et se débat violemment et doit être emmené de force dans l'avion.

Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois et Peyman Maadi dans les rôles principaux.