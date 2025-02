"Un jour sans fin" avec Bill Murray rediffusé sur France 5 vendredi 7 février 2025 (vidéo)

Vendredi 7 février 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "Un jour sans fin", l'histoire d'un présentateur météo arrogant, piégé dans une boucle temporelle et contraint de revivre sans cesse la même journée.

L'histoire en quelques lignes...

Phil Connors, un présentateur météo cynique et égocentrique, se rend à contrecœur à Punxsutawney, en Pennsylvanie, pour couvrir le traditionnel jour de la marmotte. Alors qu'il méprise cette fête locale et les habitants de la ville, il se retrouve piégé dans une boucle temporelle et est forcé de revivre indéfiniment la même journée du 2 février.

D'abord désorienté et frustré, Phil profite de cette situation unique pour satisfaire ses désirs personnels, sans se soucier des conséquences. Il vole, séduit des femmes, mange tout ce qu'il veut et se comporte de manière irresponsable. Cependant, il finit par se lasser de cette vie sans lendemain et sombre dans le désespoir.

Après plusieurs tentatives de suicide infructueuses, Phil réalise qu'il ne peut échapper à cette boucle temporelle qu'en changeant sa façon d'être et en devenant une meilleure personne. Il commence à se soucier des autres, à aider les habitants de la ville, à apprendre de nouvelles compétences et à se remettre en question.

Au fur et à mesure qu'il s'améliore, sa journée devient plus agréable et enrichissante. Il finit par tomber amoureux de Rita, la productrice de l'émission météo, et parvient à la séduire en utilisant les connaissances acquises lors de ses multiples journées du 2 février.

Finalement, Phil brise la boucle temporelle en accomplissant une journée parfaite, remplie de bonté, de générosité et d'amour. Il se réveille le 3 février, libre de vivre une nouvelle journée avec Rita.

Avec : Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolowsky et Brian Doyle-Murray.