"Augustine" avec Vincent Lindon et Stéphanie Sokolinski rediffusé sur Culturebox samedi 8 février 2025 (vidéo)

Samedi 8 février 2025 à 21:00, Culturebox rediffusera "Augustine", un film écrit et réalisé par Alice Winocour, sorti en 2012, avec Vincent Lindon, Stéphanie Sokolinski et Chiara Mastroianni.

L'histoire en quelques lignes...

Augustine, une femme du 19ème siècle, est servante de cuisine dans un hôpital de couvent où elle subit une crise diagnostiquée comme hystérie. Elle est transférée à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, où elle devient le sujet d'étude du célèbre neurologue Dr. Jean-Martin Charcot.

Au fur et à mesure qu'Augustine suit un traitement, une relation complexe et intime se développe entre le médecin et la patiente. Les symptômes d'Augustine diminuent sous les soins de Charcot, mais leur lien brouille les lignes de conduite professionnelle et les attentes de la société.

Le film explore les thèmes de la sexualité féminine, de la dynamique du pouvoir et de l'évolution de la compréhension des troubles neurologiques à la fin du 19ème siècle.