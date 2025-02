Inédit le film "Thor : Love and Thunder" diffusé sur TF1 dimanche 9 février 2025 (vidéo)

Ce 9 février 2025 à 21:10 dans Ciné Dimanche, TF1 diffusera le film "Thor : Love and Thunder" réalisé par Taika Waititi, sorti en 2022, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Thor part en quête de paix intérieure, mais sa retraite est interrompue par Gorr, le Boucher des Dieux, dont l'objectif est d'exterminer tous les dieux.

Thor doit alors reprendre les armes et recruter une équipe pour l'affronter. Il s'associe à Valkyrie, Korg et son ex-petite amie, Jane Foster, qui, à la surprise de tous, manie maintenant le marteau Mjolnir et est devenue la Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique périlleuse pour arrêter Gorr et sauver l'univers de la destruction.

Le film explore les thèmes de l'amour, de la perte, du deuil et de la rédemption, tout en conservant l'humour caractéristique de la franchise Thor.

Avec : Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster), Christian Bale (Gorr), Russell Crowe (Zeus), Chris Pratt (Peter Quill).