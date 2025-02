Le film "Viens je t'emmène" d'Alain Guiraudie diffusé sur ARTE mercredi 12 février 2025 (vidéo)

Mercredi 12 février 2025 à 20:55, ARTE diffusera "Viens je t'emmène", un film réalisé par Alain Guiraudie, sorti en 2022 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Informaticien trentenaire en attente de mission, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée sexagénaire qu’il croise lorsqu’il fait son jogging dans les rues de Clermont. Celle-ci commence par refuser ses avances, puis se ravise. Elle lui donne rendez-vous à l’Hôtel de France, tenu par un insolite tandem : un vieil homme et une stagiaire de troisième, qui semble crouler sous les responsabilités.

Alors que Médéric et Isadora s'acheminent vers un explosif orgasme, la nouvelle d’un attentat terroriste en plein centre-ville interrompt leurs ébats. Puis, le mari d’Isadora débarque, empoigne sa femme et la ramène à la maison. Troublé, Médéric rentre chez lui. Devant son immeuble, il est accosté par Selim, un jeune Arabe SDF, dont le visage lui évoque irrésistiblement le portrait-robot d’un des terroristes en fuite, diffusé en boucle sur les chaînes d’info.

Coïts interrompus

Sur les traces d’un quidam amoureux en tenue de sport fluo, ce film d’Alain Guiraudie, sélectionné à la Berlinale en 2022, où la banalité du quotidien verse en permanence dans l’étrange, assume joyeusement sa forme indéfinie. Il ose le mariage audacieux entre un réel plombé par la grisaille hivernale, la paranoïa diffuse générée par le terrorisme, la violence, la peur du "grand remplacement", et une légèreté humoristique et vaudevillesque.

Si l’on retrouve le goût de Guiraudie pour la liberté sexuelle et les corps-à-corps atypiques, joyeusement libérés des canons de la beauté, de la norme et de la jeunesse, aucun ébat ici n’ira jusqu’à son terme. Cette sympathique logique du coït interrompu irrigue ce conte réaliste où rien n’est simple et où les étiquettes se décollent au fur et à mesure : le voisin raciste n’est pas celui qu’on croit ; le terroriste potentiel résiste à tous les fantasmes.

Englué dans ce réel illisible, un petit groupe de personnages en vient à se rapprocher pour tenter d’y faire face cahin-caha – fragile utopie portée par un irréductible cinéaste de gauche.