"Le journal de Bridget Jones" avec Renée Zellweger à revoir sur M6 vendredi 14 février 2025 (vidéo)

Vendredi 14 février 2025 à 21:10, M6 rediffusera "Le journal de Bridget Jones", un film réalisé en 2001 par Sharon Maguire avec Renée Zellweger dans le rôle principal.

L'histoire en quelques lignes...

À l'aube de son 32ème anniversaire, Bridget Jones, une jeune femme célibataire et complexée, décide de reprendre sa vie en main. Elle commence par tenir un journal intime dans lequel elle consigne ses pensées, ses espoirs et ses déboires.

Bridget travaille dans une maison d'édition à Londres et rêve de trouver l'amour. Elle est attirée par son patron, Daniel Cleaver, un homme charmant mais volage. Elle fait également la connaissance de Mark Darcy, un avocat divorcé qu'elle trouve arrogant et prétentieux.

Au fil des pages de son journal, Bridget raconte ses tentatives infructueuses pour perdre du poids, arrêter de fumer et trouver un petit ami. Elle décrit ses relations avec ses amies, ses collègues et sa famille. Elle évoque aussi ses doutes, ses peurs et ses complexes.