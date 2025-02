Le film "Alibi.com" de Philippe Lacheau rediffusé sur TF1 dimanche 16 février 2025 (vidéo)

Ce 16 février 2025 dans Ciné Dimanche, TF1 vous proposera de voir ou de revoir le film "Alibi.com" de Philippe Lacheau sorti en 2017 au cinéma.

«Un petit mensonge fait moins mal que la vérité», telle est la devise de la société Alibi.com qui s’engage à trouver des «solutions sur mesure» pour préserver le jardin secret de ses clients auprès de leur famille et de leur entourage, les libérant de toute contrainte personnelle. Ces alibis à la carte infaillibles sont-ils gage de sérénité ? Rien n’est moins sûr...

L'histoire en quelques lignes...

Sa petite entreprise ne connaît pas la crise. En effet, en créant sa start-up singulière affichant clairement ses intentions, Greg est l’heureux fondateur d’Alibi.com, avec son ami Augustin. Envie de passer une petite soirée au stade au lieu de jouer au scrabble avec beau-papa ? D’aller flamber au casino au lieu de rester avec sa chère épouse ? Besoin de cacher une aventure d’un soir ? Pas de problème puisqu’Alibi.com propose les meilleures excuses et stratagèmes possible pour justifier ou excuser ses clients sans jamais les juger. Leur permettre de vivre leurs envies tout en restant discrets est la devise de Greg, dont les affaires sont florissantes.

Heureux en affaires, moins en amour, celui-ci voit son cœur chavirer lorsqu’il rencontre la drôle et pétillante Florence. Le coup de foudre est immédiat, tout comme les ennuis… En effet, la jeune femme est juriste et elle déteste plus que tout… le mensonge ! Evidemment, Greg ne peut se résoudre à lui avouer la vérité sur ses activités et s’invente steward aux yeux de sa belle. Jusque-là, tout va bien. La situation se corse lorsque Greg est convié à déjeuner chez les parents de Florence, une bonne bouteille de vin sous le bras et la porte qui s’ouvre devant une surprise de taille : Greg fait face au père de Florence, Gérard, l’un de ses clients, venu le consulter pour passer un week-end incognito à Cannes en galante compagnie, autrement dit sans la mère de Florence… Vous n’aimeriez pas être à la place de Greg ? Nous non plus car les ennuis ne font que commencer…

La bande à Fifi récidive...

Après le succès de Babysitting, l’équipe emmenée par Philippe Lacheau persiste et signe une comédie irrésistible. Amis de longue date, Phlippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti ont formé il y a une dizaine d’années La bande à Fifi. Ils ont été rejoints par Elodie Fontan, qui incarne Florence, visage familier de la série Clem, qui avait également tenu un petit rôle dans Babysitting 2. La comédienne, en couple avec Philippe Lacheau à la ville comme à l’écran, retrouve aussi dans ce long métrage Medi Sadoun, l’un de ses partenaires dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?

Alibi.com est aussi l’occasion de retrouver à l’écran un casting prestigieux avec Nathalie Baye et Didier Bourdon, qui incarnent les parents de Florence, mais aussi Kad Merad, JoeyStarr, Michèle Laroque, Norman, Vincent Desagnat, La Fouine…