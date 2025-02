"Les Tuche 3 - Liberté, Égalité, Fraternituche" à revoir sur TF1 mardi 18 février 2025 (vidéo)

Mardi 18 février 2025 à 21:10, TF1 rediffusera le 3ème volet des Tuche "Les Tuche 3 - Liberté, Égalité, Fraternituche" coécrit et réalisé par Olivier Baroux, sorti en 2018 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

La famille Tuche est revenue à Bouzolles. Jeff porte toujours sa coiffure « moussue », Cathy prépare des frites et leurs enfants les entourent : Stéphanie n'a plus son petit-ami Georges, Wilfried est divorcé de Juan et cultive son look de rappeur, et le cadet, Donald, en pleine crise d'adolescence mais dont l'intelligence et le calme tranchent avec le reste de la famille, renonce à aller à Polytechnique.

Maire de la commune, Jeff Tuche inaugure le passage du TGV dans sa commune. À sa grande surprise, le TGV passe bien à l'heure prévue, mais ne s'arrête pas. Il téléphone alors à l'Élysée, sans parvenir à joindre le président Papin. Il décide alors de se présenter à l'élection présidentielle, non pas pour être élu mais pour obtenir l'arrêt du TGV à Bouzolles.

Classé cinquième au premier tour d'après les premiers résultats, il se retrouve deuxième face à l'actuel président Papin, après l'éviction de trois candidats placés avant lui, tous pris dans des affaires révélant leur corruption ou leurs contradictions. Le débat entre les deux candidats tourne à l'avantage de Jeff Tuche qui, par ses provocations, pousse Papin à insulter l'ensemble des Français. Jeff est élu avec 57 % des voix.

La famille Tuche s'installe à l'Élysée, sans véritablement modifier ses manières ni son mode de vie. Cathy lave le linge, fait les courses au supermarché du quartier et apprend au chef cuisinier de l'Élysée à préparer les frites à sa manière. Stéphanie se lie avec un auteur de pièces de théâtre branché, Barna Bé. La grand-mère, mamie Suze, devient par ses excentricités l'égérie d'une marque de vêtements. Quant à Donald, il suit une thérapie.