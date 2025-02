"Tout feu, tout flamme" avec Yves Montand et Isabelle Adjani à revoir sur France 5 vendredi 21 février 2025 (vidéo)

Vendredi 21 février 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "Tout feu, tout flamme", une comédie dramatique de 1982 réalisée par Jean-Paul Rappeneau, avec Yves Montand, Isabelle Adjani et Alain Souchon.

Le film aborde plusieurs thèmes tels que la famille, l'amour, l'argent, la séduction, la rédemption et le temps qui passe. Il dresse un portrait satirique de la bourgeoisie parisienne des années 1980, tout en explorant les relations complexes entre les membres d'une famille.

L'histoire en quelques lignes...

Victor Valance, un homme d'affaires flamboyant et quelque peu escroc, mène une vie trépidante entre Paris et les Bahamas. Un jour, il décide de rentrer en France pour se rapprocher de sa famille, qu'il a quelque peu négligée. Sa femme, Pauline, est sur le point de le quitter, et leurs trois enfants, Delphine, Antoine et Charlotte, sont plus ou moins en âge de voler de leurs propres ailes.

Victor va alors tenter de reconquérir sa famille, tout en essayant de régler ses problèmes financiers et ses anciennes combines. Mais son retour ne va pas être sans heurts, et il va devoir faire face aux conséquences de ses choix passés.