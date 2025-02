"Bridget Jones Baby" avec Renée Zellweger, Patrick Dempsey et Colin Firth à revoir sur M6 vendredi 21 février 2025 (vidéo)

Vendredi 21 février 2025 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir le film "Bridget Jones Baby" avec Renée Zellweger, Patrick Dempsey et Colin Firth.

A 40 ans passés, Bridget Jones semble en avoir fini avec ses tergiversations amoureuses. Malgré une apparente stabilité, elle se retrouve empêtrée, une fois encore, dans une situation rocambolesque et embarrassante. Renée Zellweger et Colin Firth sont de retour dans ce troisième volet, avec Patrick Dempsey à leurs côtés.

L'histoire en quelques lignes...

Bridget fête ses 43 ans et est désormais plus impliquée dans sa vie professionnelle et amicale que dans ses relations sentimentales.

Alors qu’elle assiste à l’enterrement de Daniel Cleaver, décédé dans un crash d’avion, elle croise Mark Darcy qui lui présente sa femme. Déstabilisée, Bridget repense avec mélancolie à leur histoire mais décide de ne pas flancher et se laisse embarquer par une collègue dans un festival de musique en plein air pour se changer les idées. Bridget se réveille dans une yourte aux côtés de Jack, un séduisant quadragénaire. Quelques jours plus tard, elle croise à nouveau Mark Darcy à un baptême et ce dernier lui annonce qu’il va divorcer. Bridget ne résiste pas et se laisse séduire à nouveau.

Plusieurs semaines plus tard, elle n’entre plus dans ses jeans et fait un test de grossesse, qui se révèle positif ! Bridget n’a plus qu’une seule question en tête : qui de Mark ou Jack est le père de cet enfant ?