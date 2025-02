"Les vétos" avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac à revoir sur France 2 dimanche 23 février 2025 (vidéo)

Dimanche 23 février 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "Les vétos", un film réalisé par Julie Manoukian, sorti en 2019 au cinéma avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac.

L'histoire en quelques lignes...

Nico, un vétérinaire dévoué se bat pour sauver sa clinique et ses patients dans un village du Morvan. Lorsque son associé et mentor, Michel, prend sa retraite, Nico se retrouve inquiet face à la perspective de devoir gérer seul la clinique.

Cependant, Michel lui annonce avoir trouvé sa remplaçante : Alexandra, sa nièce. Jeune diplômée brillante et misanthrope, Alexandra est tout l'opposé de Nico. Elle déteste le contact humain et ne compte pas s'installer dans ce village isolé.

Le film suit l'évolution de la relation entre Nico et Alexandra, alors qu'ils apprennent à travailler ensemble et à surmonter leurs différences. Alexandra découvre peu à peu l'importance du rôle d'un vétérinaire dans une communauté rurale et apprend à apprécier le contact avec les animaux et les habitants du village.

Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck et Michel Jonasz dans les rôles principaux.