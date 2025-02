"Le brio" avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana sur France 3 lundi 24 février 2025 (vidéo)

Lundi 24 février 2024 à 21:05, France 3 rediffusera "Le brio", un film d'Yvan Attal sorti en 2017 au cinéma avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana et Yasin Houicha.

L'histoire en quelques lignes...

Neïla Salah, originaire de Créteil, a toujours voulu devenir avocate. Dès ses premiers jours à l'université Panthéon-Assas, elle est confrontée au professeur Pierre Mazard, connu pour ses provocations et ses méthodes particulières.

Ce dernier a un accrochage avec Neïla, arrivée en retard, qui fait une entrée assez bruyante. Il demande à cette étudiante perturbatrice de lui donner son nom, puis de définir « Prénom » et « Nom ». Il fait aussi remarquer que le droit français a évolué depuis Napoléon Ier, contrairement à la Charia. Il donne pour exemple le choix des prénoms, il plaisante : « avant il fallait choisir le prénom dans le calendrier, à présent on peut appeler son enfant Tabouret, Carte Orange ou Abdourahmane ».

Après cette confrontation mise en ligne par les étudiants, il est accusé de racisme. Pour se racheter et un peu manipulé par le directeur de l'université qui « ne peut plus le couvrir », Pierre est contraint de préparer Neïla à un prestigieux concours d’éloquence. Malgré son cynisme et son exigence, Neïla semble trouver en Pierre le mentor dont elle avait besoin.

Tous deux vont cependant devoir tout d'abord passer au-dessus de leurs préjugés respectifs.

Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana et Yasin Houicha dans les rôles principaux.