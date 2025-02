Le film "Caramel" de Nadine Labaki rediffusé sur Culturebox samedi 1er mars 2025 (vidéo)

Samedi 1er mars 2025 à 21:00, Culturebox rediffusera "Caramel", un film franco-libanais réalisé par Nadine Labaki sorti en 2007 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un salon de beauté et de coiffure de Beyrouth travaillent et se croisent cinq femmes, dont le film suit la vie quotidienne et les amours.

Elles sont trois à travailler au salon Si Belle : Layale, qui a une liaison avec un homme marié, Nisrine, qui est fiancée et dont les préparatifs de mariage avancent au fil de l'histoire, et Rima, qu'une belle cliente aux longs cheveux noirs ne laisse pas indifférente.

Layale, la patronne, est chrétienne (on voit une procession à la Vierge Marie faire une étape au salon), Nisrine est musulmane. Rima est un peu garçon manqué – Nisrine va lui imposer « pour une fois » de porter une jupe pour participer à son mariage –, mais l'homosexualité n'est jamais explicitement mentionnée.

Layale attend que l'homme qu'elle aime abandonne sa femme pour la rejoindre. Un jour sa concurrente arrive au salon pour se faire épiler. Layale lui inflige une épilation brutale et douloureuse au caramel fondu brûlant pour assouvir sa vengeance.

Jamale, une cliente habituée et souvent présente au salon, est angoissée par la vieillesse au point de simuler des règles pour cacher sa ménopause. Elle passe des castings pour des publicités et élève seule ses enfants.

Une voisine couturière d'un certain âge, Rose, qui s'occupe de sa sœur aînée à demi-folle, Lili, leur rend parfois visite. Elle reçoit la visite d'un élégant et séduisant vieux monsieur qui lui demande de retailler des habits. Rose tombe sous le charme.