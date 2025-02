Inédit : "A plein temps" avec Laure Calamy diffusé sur France 2 dimanche 2 mars 2025 (vidéo)

Dimanche 2 mars 2025 à 21:10, France 2 diffusera "A plein temps", un film réalisé par Éric Gravel, sorti en 2021 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Julie est une femme qui court. Mère séparée de son mari, elle se débat pour élever seule ses deux enfants, vit à la campagne et travaille à Paris, comme première femme de chambre dans un palace. Chaque jour est une course contre la montre : va-t-elle arriver à attraper son RER, va-t-elle arriver à temps à l'école, sera-t-elle en retard à son travail, tout devient un suspense1. Son ex-mari ne versant pas sa pension alimentaire, elle a aussi du mal à boucler son budget.

Une grève des transports et des manifestations dans les rues de la capitale sont sources de difficultés supplémentaires. Malgré les bus de substitution, l'auto-stop et le covoiturage, elle arrive en retard au travail et subit des reproches de sa responsable. Le soir, elle est également en retard pour récupérer ses enfants chez la nounou.

Julie travaille à l'hôtel parisien en attendant de retrouver un emploi de cadre correspondant à sa formation. Convoquée à un entretien d'embauche, elle doit s'absenter de son travail, source de conflit supplémentaire avec la direction de l'hôtel.

Son entretien s'étant bien passé, elle est invitée à rencontrer la cheffe de service et cette fois, aucune de ses collègues n'accepte de la remplacer. Elle demande alors à une jeune employée encore en période d'essai de la couvrir en prenant son badge pour dissimuler son absence. Mais sa supérieure hiérarchique s'en rend compte, Julie est licenciée, ainsi que sa jeune collègue.

La situation de Julie devient donc critique. Elle rappelle l'entreprise dans laquelle elle avait passé des entretiens, mais ne tombe que sur une secrétaire qui lui répond sèchement que si elle n'a pas eu de réponse, c'est que sa candidature n'a pas été retenue. Elle postule à un poste de caissière dans un supermarché près de chez elle. Alors qu'elle a amené ses enfants pour la journée au jardin d'acclimatation, elle reçoit un appel sur son téléphone portable : elle est embauchée pour le poste de chargée d'études marketing pour lequel elle avait postulé.

Avec : Laure Calamy, Anne Suarez et Geneviève Mnich.