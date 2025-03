Le film "La cage dorée" rediffusé sur France 3 lundi 3 mars 2025 (vidéo)

Lundi 3 mars 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "La cage dorée", une comédie franco-portugaise coécrite et réalisée par Ruben Alves, sortie en 2013.

L'histoire en quelques lignes...

Maria et José Ribeiro, d'origine portugaise, vivent tranquillement à Paris, où ils ont élevé leurs deux enfants. Elle est concierge dans un immeuble bourgeois tandis que lui est chef de chantier dans une entreprise de construction. Tout le monde abuse de leur trop grande gentillesse.

À la suite du décès du frère de José, avec qui ce dernier était fâché depuis longtemps, les époux Ribeiro apprennent qu'ils sont bénéficiaires d'un important héritage, dont une maison au Portugal.

Mais il y a une condition dans le testament : s'installer au Portugal pour continuer à faire vivre l'entreprise familiale. Or, pour différentes raisons, certains proches et les employeurs de Maria et José ont tout intérêt à faire en sorte que ceux-ci restent à Paris. Ils vont alors tout imaginer pour les empêcher de partir.

Avec : Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud, Chantal Lauby, Alex Alves Pereira.