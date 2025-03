"Rencontre du 3ème type" : soirée spéciale Steven Spielberg sur France 5 vendredi 7 mars 2025

Vendredi 7 mars 2025 à partir de 21:05, France 5 proposera une soirée spéciale consacrée au réalisateur Steven Spielberg qui débutera par la rediffusion du film "Rencontres du troisième type".

Plongez dans l'univers fascinant de Steven Spielberg lors de cette soirée spéciale qui met à l'honneur deux de ses œuvres emblématiques.

Redécouvrez "Rencontres du troisième type", chef-d'œuvre de la science-fiction, suivi du documentaire "Où est parti E.T. ? - L'enfance selon Spielberg", une exploration intime de l'enfance et de l'imaginaire à travers le regard unique du réalisateur. Une immersion inédite dans les étoiles et les souvenirs d'un cinéaste légendaire.

21:05 Rencontres du troisième type

Alors qu'il se trouve au Mexique, Claude Lacombe, scientifique du gouvernement français chargé des activités liées aux ovnis aux États-Unis, accompagné de son interprète américain David Laughlin, assiste à la découverte d'anciens avions de guerre de la Seconde Guerre mondiale, retrouvés en plein désert de Sonora, une région au nord du Mexique. Les appareils, des bombardiers Grumman TBF Avenger vides de tout occupant, faisaient partie de l'escadrille 19, une escadrille mystérieusement disparue en décembre 1945 au-dessus de l'océan Atlantique.

Simultanément, d’autres faits étranges se produisent sur Terre, notamment la découverte d'un navire cargoa disparu en 1925 dans le triangle des Bermudes et retrouvé en plein désert de Gobi (entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie). Lacombe et son équipe se rendent ensuite à Dharmsala, en Inde, pour y étudier une série de cinq notes de musique chantées par les habitants ; d'après les autochtones, ces sons proviendraient des cieux.

Lacombe participe peu après à une conférence aux États-Unis où il présente les résultats de la traduction des sons de Dharmsala en langue des signes, d'après la méthode Kodály. Peu après, un radiotélescope appartenant à un complexe américain top-secret enregistre des signaux en provenance de l'espace, qui se révèlent être des coordonnées terrestres. Pour Lacombe, présent lors de cette découverte, il ne fait plus aucun doute qu'une forme extraterrestre intelligente tente de communiquer avec notre civilisation.

Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr...

23:20 Où est parti E.T. ? - L'enfance selon Spielberg

Avec "E.T., l'extra-terrestre" en 1982, Steven Spielberg révolutionne le cinéma de divertissement en réalisant le blockbuster sur l'enfance. Quarante ans après, cette histoire universelle, tournée à hauteur d'enfant, continue d'inspirer toute une génération bercée par l'univers du film.

Derrière la machine hollywoodienne et ses produits dérivés se cache un conte moderne impérissable au questionnement philosophique : comment grandir sans trahir l'enfant qui est en nous ?

A l'aide d'archives et d'extraits du film, des cinéastes, des artistes et des spécialistes tentent de répondre à cette question.

Avec : Henry Thomas, Susie Morgenstern, Charlotte Le Bon, Rebecca Zlotowski, Pierre Salvadori, Simon Astier…