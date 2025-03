Le film "Sissi & moi" de Frauke Finsterwalder rediffusé sur ARTE vendredi 7 mars 2025 (vidéo)

Vendredi 7 mars 2025 à 20:55, ARTE rediffusera "Sissi & moi", un film réalisé en 2022 par Frauke Finsterwalder qui dresse le portrait irrévérencieux d’une souveraine mythique.

L'histoire en quelques lignes...

Pressée par sa mère de trouver à s’employer si elle veut échapper au mariage ou au couvent, la comtesse Irma postule pour devenir dame d’honneur de l’impératrice Élisabeth d’Autriche.

Celle qui accompagnera la souveraine dans ses voyages dans toute l’Europe doit remplir de nombreuses exigences. Élisabeth attend d’elle qu’elle pratique l’équitation et la gymnastique et surtout qu’elle se prête à une stricte discipline alimentaire : toute prise de poids lui est interdite.

Passant avec succès mais non sans mal les tests qui lui sont imposés, Irma part en villégiature avec Sissi sur l’île grecque de Corfou.

De maître à domestique

Davantage que la souplesse de caractère – grandement mise à l’épreuve – d’Irma, formidablement campée par Sandra Hüller, Frauke Finsterwalder dépeint l’épouse de François-Joseph Ier, interprétée par Susanne Wolff, en souveraine excentrique éprise de modernité et de liberté.

À travers les hauts et les bas de leur relation de maître à domestique, elle retrace (ou fantasme ?) le combat mené par Sissi dans les dernières années de sa vie contre toute forme d’ennui et sa fuite éperdue pour échapper aux pesanteurs de l’étiquette, ainsi qu’aux obligations du mariage et de la maternité. D

ans le sillage de Corsage de Marie Kreutzer, sorti au cinéma en 2022, la réalisatrice fait souffler un audacieux vent d’irrévérence sur la mythique impératrice, assassinée en 1898 sous les yeux de celle qui fut sa dernière dame d’honneur et s’était imaginée être son amie.