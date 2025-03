"Pour l'honneur" avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy & Mathieu Madenian diffusé sur France 2 dimanche 9 mars 2025 (vidéo)

Dimanche 9 mars 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Pour l'honneur", un film réalisé par Philippe Guillard sorti en 2023 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

Ce film vibrant et fédérateur plonge au cœur d’un petit village où deux équipes que tout oppose vont devoir s’unir autour d’une même passion : le rugby.

Entre humour, émotions et dépassement de soi, cette comédie sportive célèbre les valeurs du collectif et la force du lien humain.

L'histoire en quelques lignes...

Corrèze, non loin de Brive-la-Gaillarde… Depuis près d’un siècle, les deux villages voisins de Trocpont-sur-Tescou et Tourtour-lesbains se livrent une impitoyable guerre de clocher, symbolisée par un solide derby annuel entre les deux clubs de rugby. Entre Trocpont « la bourgeoise », dominée par la riche famille Lalanne, qui tient l’usine de salaison de jambons du coin et sponsorise le club, et Tourtour « la ritale », incarnée par la figure bon-enfant de Marco Bianconi, commerçant d’origine italienne et entraineur du club, tous les coups sont permis.

Mais aujourd’hui, Trocpont a incontestablement pris l’ascendant et le RC Tourtour, qui n’a pas gagné un match depuis 10 ans et menace de disparaître… quand débarque à Tourtour, dépêchés par la préfecture, une dizaine de demandeur d’asile – aussi bien d’Afrique que du Moyen-Orient – que Marco et sa femme ont accepté d’héberger dans leur hôtel, le temps qu’ils soient fixés sur leur avenir. D’abord rejetés par la quasi-totalité de la population, ces réfugiés finissent, au fil des échanges et rencontres, par trouver leur place dans le village, bien aidés par Anabella Bianchoni, la femme au caractère bien trempée de Marco. Mieux encore, Salifou, l’ivoirien footballeur, De Gaulle, le géant congolais et Jawad le lutteur afghan vont redonner à l’équipe le goût de la victoire et une nouvelle âme à Tourtour.

Entre traditions locales et diversité culturelle, une famille est née !

Avec : Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Mathieu Madenian...