"La scoumoune" de José Giovanni avec Jean-Paul Belmondo rediffusé sur ARTE lundi 10 mars 2025 (vidéo)

Lundi 10 mars 2025 à 20:55, ARTE rediffusera "La scoumoune", un film de José Giovanni sorti en 1972 au cinéma avec Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale et Michel Constantin.

L'histoire en quelques lignes...

Marseille, 1934. Xavier Saratov (Michel Constantin) est en prison pour un meurtre que Jeannot Villanova, le patron de la pègre marseillaise, lui a fait endosser en mettant un cadavre dans sa voiture. Georgia (Claudia Cardinale), sa sœur, et son ami Roberto Borgo (Jean-Paul Belmondo), surnommé « la Scoumoune » parce qu'il porte malheur à ses ennemis en dégainant et en tirant plus vite qu'eux, essayent de prouver son innocence.

Roberto élimine plusieurs tueurs de la pègre et finit même par abattre Villanova. Il reprend la gestion de son cabaret, dont il veut utiliser les bénéfices pour financer le procès de Xavier. Mais son ami, victime de son lourd casier judiciaire, est condamné à vingt ans de travaux forcés.

Roberto commence à échafauder un plan pour faire évader Xavier. C'est alors qu'entre en scène une bande de gangsters noirs américains, qui essaye de s'imposer avec brutalité dans le monde de la nuit marseillais. Au cours d'un affrontement, Roberto tue plusieurs d'entre eux, mais, blessé, finit par être arrêté. Il est condamné à son tour à vingt ans, et se retrouve dans la même prison que Xavier.

À la déclaration de guerre, les deux amis font une demande pour s'engager, mais la défaite prématurée de la France la rend caduque. Ils font quelques essais d'évasion, qui échouent.

À la Libération, l'État décrète des remises de peine aux détenus volontaires pour une mission périlleuse : contribuer au déminage de la côte atlantique. Les deux amis, comme beaucoup d'autres, saisissent l'occasion. Mal équipés, peu instruits, traités avec mépris et haine par les techniciens, nombreux sont les détenus à sauter sur les mines. Roberto s'en sort indemne, mais Xavier perd un bras.

Après leur libération, Roberto et Xavier se font d'abord engager pour « remettre de l'ordre » dans le monde de la nuit. Mais Xavier n'arrive pas à se réintégrer à la vie civile. Roberto décide donc d'acquérir par la force le cabaret de ses employeurs, avec l'intention de le revendre pour s'installer à la campagne avec Xavier et sa sœur. Mais le milieu a bien changé : il regorge de nouvelles bandes sans scrupules, formées d'anciens maquisards. Un jour, alors que Roberto est absent, Xavier est tué et Georgia blessée dans un affrontement avec l'une d'entre elles. Roberto jure de les venger.