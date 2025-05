Inédit "Revoir Paris" avec Virginie Efira et Benoît Magimel, lundi 19 mai 2025 sur France 3 (vidéo)

Lundi 19 mai 2025 à 21:05, France 3 diffusera le film "Revoir Paris" réalisé par Alice Winocour en compétition à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2022.

L'histoire en quelques lignes...

Un samedi soir d'automne, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie parisienne.

Trois mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'évènement que par bribes, Mia décide d'enquêter dans sa mémoire. Les souvenirs de l'homme avec qui elle s'est cachée et dont elle a tenu la main pendant toute l'attaque remontent. Est-il encore vivant ? Est-elle encore vivante ?

Mia cherche dans Paris cette main qui l'a sauvée. En reconstituant les pièces du puzzle se dessine pour Mia le chemin d'un bonheur possible.

Revoir Paris est un film sensible et bouleversant réalisé par Alice Winocour, avec Virginie Efira dans un rôle marquant qui lui a valu le César de la meilleure actrice.

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2022, il s’est distingué par la puissance de son propos et la profondeur de son interprétation.

Ce film est déconseillé aux moins de 10 ans.

Avec : Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow, Nastya Golubeva...