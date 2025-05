Inédit, "Les Pires" de Lise Akoka et Romane Guéret diffusé sur Culturebox jeudi 22 mai 2025 (vidéo)

Jeudi 22 mai 2025 à 21:00, Culturebox diffusera "Les Pires", un film de Lise Akoka et Romane Guéret, sorti en 2022, récompensé du prix Un certain regard au Festival de Cannes 2022.

Le film se déroule à Boulogne-sur-Mer, dans la cité Picasso. Il suit le tournage d'un film qui s'apprête à débuter dans ce quartier populaire.

Pour les rôles principaux, le réalisateur (interprété par Johan Heldenbergh) procède à un casting sauvage et choisit quatre adolescents : Lily, Ryan, Maylis et Jessy. Ce choix étonne et fait jaser dans le quartier, car ces jeunes sont considérés comme des "cas sociaux", des "pires".

Le film explore les dynamiques complexes qui se créent entre l'équipe de tournage et ces jeunes acteurs non professionnels. Il montre comment le cinéma peut à la fois offrir une nouvelle visibilité et des opportunités, mais aussi soulever des questions éthiques sur l'exploitation des vies personnelles et la manipulation. On voit le réalisateur utiliser des éléments de la vie réelle des adolescents pour enrichir son scénario, floutant ainsi les frontières entre la fiction et la réalité.

"Les Pires" est une mise en abyme qui interroge la pratique cinématographique elle-même, notamment la manière dont les quartiers populaires et leurs habitants sont représentés à l'écran.

Le film navigue entre le drame et la comédie, porté par la performance authentique de ses jeunes acteurs, souvent très proches de leur propre vécu. Il a été récompensé du Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2022.