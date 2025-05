Inédit, le film "As bestas" de Rodrigo Sorogoyen diffusé sur France 5 vendredi 23 mai 2025 (vidéo)

À l'occasion de la 78ᵉ édition du Festival de Cannes, France 5 diffusera le film "As bestas" de Rodrigo Sorogoyen vendredi 23 mai 2025 à 21:05.

Récompensé par le César du Meilleur film étranger en 2023, As bestas suit un couple dont la vie tranquille est soudainement perturbée par un conflit violent avec leurs voisins.

Ce drame intense, avec Denis Ménochet, Marina Foïs et Luis Zahera, nous plonge dans un thriller psychologique captivant.

L'histoire en quelques lignes...

Antoine et Olga, un couple de Français d'âge moyen, s'est installé dans un village reculé pour y mener une vie plus proche de la nature, en pratiquant l'agroécologie. Cependant, leur présence et leurs aspirations pacifiques vont se heurter à l'hostilité grandissante de leurs voisins, en particulier les frères Anta, Xan et Lorenzo.

Le conflit s'envenime autour d'un projet de parc éolien : les habitants du village sont divisés, certains voulant vendre leurs terres pour en tirer profit, tandis qu'Antoine et Olga refusent, car cela détruirait le paysage qu'ils sont venus chercher. Cette opposition exacerbe les tensions déjà existantes, faites de jalousie, de différences culturelles et d'un sentiment d'intrusion de la part des locaux envers ces "étrangers".

La situation dégénère progressivement, passant du harcèlement et des menaces à une violence physique et psychologique de plus en plus intense.

Avec : Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb...

Le film est déconseillé aux moins de 10 ans.