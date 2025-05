Inédit, le film "Tirailleurs" avec Omar Sy et Alassane Diong diffusé sur France 2 dimanche 25 mai 2025 (vidéo)

Dimanche 25 mai 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Tirailleurs", un film franco-sénégalais réalisé par Mathieu Vadepied, sorti en 2022, avec Omar Sy, Alassane Diong et Jonas Bloquet.

L'histoire en quelques lignes...

Le film se déroule pendant la Première Guerre mondiale et suit l'histoire de Bakary Diallo (Omar Sy), un père sénégalais, qui s'engage dans l'armée française dans le but de rester auprès de son fils unique, Thierno (Alassane Diong).

Thierno a été enrôlé de force dans les tirailleurs sénégalais, ces troupes coloniales recrutées en Afrique par la France. Ne voulant pas le laisser seul face à l'horreur de la guerre, Bakary décide de le rejoindre, quitte à mentir sur son âge pour être accepté dans l'armée.

Une fois sur le front, en France, père et fils sont confrontés à la brutalité inouïe des combats, à la boue des tranchées, à la violence des officiers et au racisme latent. Bakary, animé par un instinct de protection féroce, tente par tous les moyens de garder son fils en sécurité, quitte à le mettre à l'abri des combats, ou à le pousser à la désertion.

Thierno, quant à lui, est tiraillé entre l'obéissance à son père et son désir d'affirmer sa propre identité et de prouver sa valeur en tant que soldat. Il aspire à monter en grade et à être reconnu, quitte à prendre des risques inconsidérés. Cette divergence de vues crée des tensions et des incompréhensions entre eux.