"Une place sur la Terre" avec Benoît Poelvoorde à revoir sur Culturebox samedi 31 mai 2025 (vidéo)

Samedi 31 mai 2025 à 21:00, Culturebox diffusera "Une place sur la Terre", une comédie dramatique franco-belge réalisée par Fabienne Godet, sortie en 2013 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Antoine, un photographe quadragénaire joyeusement désabusé, mène une vie entre ses commandes et ses réparties ironiques. Son seul ami proche est Matéo, le jeune fils de sa voisine qu'il garde et à qui il transmet sa vision du monde un peu fantaisiste.

Un matin, Antoine est captivé par les notes de piano venant de l'immeuble d'en face. Il découvre qu'elles sont jouées par Elena, une étudiante idéaliste et sans concession. Cette rencontre va bouleverser la vie d'Antoine, l'aidant peu à peu à trouver un sens à son existence et une place sur la Terre.

Le film explore les thèmes de la solitude, de l'amitié, de l'amour, et de la quête de sens, avec une approche sensible et mélancolique.

Avec : Benoît Poelvoorde, Ariane Labed et Max Baissette de Malglaive.