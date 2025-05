Inédit, "Les cyclades" avec Olivia Côte et Laure Calamy sur France 2 dimanche 1er juin 2025 (vidéo)

Dimanche 1er juin 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Les cyclades", une comédie dramatique franco-belgo-grecque sortie en 2023, réalisée par Marc Fitoussi.

L'histoire en quelques lignes...

Blandine (Olivia Côte) et Magalie (Laure Calamy), deux amies d'adolescence qui étaient inséparables, se sont perdues de vue au fil des années. Alors que leurs chemins se croisent à nouveau, elles décident de réaliser un rêve qu'elles avaient depuis l'adolescence : faire un voyage ensemble en Grèce, et plus précisément dans les Cyclades.

Cependant, les retrouvailles ne sont pas de tout repos. Blandine est une femme divorcée et dépressive, tandis que Magalie est une femme libre, exubérante et parfois imprévisible. Leurs personnalités opposées et les années de ressentiment créent de nombreuses péripéties et tensions durant le voyage.

Au cours de leur périple ensoleillé, qui les mène notamment sur des îles comme Amorgos (célèbre pour le film "Le Grand Bleu" qu'elles adoraient adolescentes), elles rencontrent Bijou (Kristin Scott Thomas), une femme élégante et mystérieuse qui va influencer leur dynamique.