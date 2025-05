"Le mur de l'Atlantique" avec Bourvil à revoir sur France 3 lundi 2 juin 2025

Lundi 2 juin 2025 à 21:05, France 3 rediffusera "Le Mur de l'Atlantique", un film franco-italien, réalisé par Marcel Camus et sorti en 1970, dans lequel Bourvil apparait pour la dernière fois à l'écran.

L'histoire en quelques lignes...

Léon Duchemin (Bourvil), un restaurateur français tranquille, vit à La Rochelle sous l'occupation allemande. Malgré lui, il se retrouve mêlé à la Résistance après avoir accidentellement abattu un officier allemand.

Pour échapper aux représailles, Léon se cache et devient un héros improbable de la Résistance. Avec l'aide de sa fille Juliette, d'un peintre en bâtiment et d'autres personnages hauts en couleur, il s'engage dans des aventures rocambolesques pour saboter les plans des Allemands, notamment autour du "Mur de l'Atlantique", la ligne de défense côtière nazie.

Le film mêle humour, quiproquos et satire, avec Bourvil dans un rôle comique et attachant, confronté à des situations absurdes face à l'occupant. C'est une ode à la débrouillardise et à l'esprit français, dans un contexte historique sérieux traité avec légèreté.