"Haute couture" avec Nathalie Baye et Lyna Khoudri sur France 2 dimanche 8 juin 2025 (vidéo)

Dimanche 8 juin 2025 à 21:10, France 2 rediffusera le film "Haute couture" écrit et réalisé par Sylvie Ohayon, avec Nathalie Baye et Lyna Khoudri.

L'histoire en quelques lignes...

Esther (Nathalie Baye), première d'atelier chez Dior, se fait voler son sac à main dans le métro par Jade (Lyna Khoudri), mais prise de remords, celle-ci lui rapporte le sac.

Esther voit tout de suite que Jade a des mains de fée faites pour coudre et broder et la prend comme stagiaire.

Aucune des deux n'a un caractère facile, une vie facile, les heurts et incompréhension sont fréquents, le travail de haute couture est exigeant, l'atelier fourmille de rivalités et jalousies mais Jade va peu à peu s'y plaire, apprendre à créer de la beauté et Esther s'adoucira.