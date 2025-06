Le film d'animation "Interdit aux chiens et aux Italiens" diffusé sur France 4 jeudi 12 juin 2025

À l'occasion du Festival international du film d’animation d’Annecy, France 4 diffusera jeudi 12 juin 2025 à 21:00 "Interdit aux chiens et aux Italiens", un drame d'une grande délicatesse signé Lukas Dhont.

Récompensé au Festival international du film d'animation d’Annecy en 2022, ce film d’animation se distingue par son approche artistique singulière et sa richesse narrative. Il explore avec émotion et subtilité les questions de transmission familiale, d’exil et d’identité, sur un ton mêlant humour et tendresse.

Début du 20ème siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

Avec les voix d'Ariane Ascaride et Alain Ughetto.