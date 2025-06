"Les gardiennes" avec Nathalie Baye et Laura Smet sur France 3 lundi 16 juin 2025 (vidéo)

Lundi 16 juin 2025 à 21:05, France 3 rediffusera "Les gardiennes", un film réalisé par Xavier Beauvois, sorti en 2017, qui rend hommage au rôle des femmes restées à l'arrière pendant la Première Guerre mondiale.

L'histoire en quelques lignes...

1915, à la ferme du Paridier, en pleine campagne française. Les hommes de la famille sont partis au front, laissant aux femmes le lourd fardeau de gérer l'exploitation agricole. Hortense (Nathalie Baye), la matriarche et sa belle-fille Solange (Laura Smet) travaillent sans relâche pour faire vivre la ferme.

Devant l'ampleur de la tâche, Hortense décide d'engager Francine (Iris Bry), une jeune femme issue de l'assistance publique. Francine se révèle être une aide précieuse, courageuse et travailleuse. Une relation de respect et d'affection se tisse entre les femmes, et Francine trouve un semblant de famille et de stabilité dans ce nouvel environnement.

Le quotidien à la ferme est rythmé par le dur labeur des champs, les moissons, l'élevage et l'attente angoissante des nouvelles du front. Les rares permissions des hommes sont des moments de répit et de joie, mais aussi de rappel constant de la violence de la guerre. Francine tombe amoureuse de Georges, l'un des fils d'Hortense, et leur relation naissante apporte une touche de douceur dans cette période difficile.

"Les Gardiennes" est une chronique sobre et poignante de la vie rurale pendant la Grande Guerre, mettant en avant la force, la résilience et le courage des femmes qui ont assuré la survie de leurs familles et de leurs terres en l'absence des hommes.