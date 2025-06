"De guerre lasse" avec Jalil Lespert, Tchéky Karyo & Hiam Abbass diffusé sur T18 jeudi 19 juin 2025 (vidéo)

Jeudi 19 juin 2025 à 20:45, T18 rediffusera "De guerre lasse", un film écrit et réalisé par Olivier Panchot, sorti en 2014, polar sombre et nerveux qui se déroule dans la ville de Marseille.

L'histoire en quelques lignes...

Alex, le fils d'un ancien caïd pied-noir marseillais, s'est engagé dans la Légion étrangère quatre ans auparavant pour échapper à un règlement de comptes avec la mafia corse. Désertant la Légion, il revient incognito à Marseille avec l'intention de retrouver Katia, son amour de jeunesse.

Cependant, il découvre que la ville a bien changé : son père s'est retiré des affaires, laissant les Corses et les gangs des Quartiers Nord se disputer le contrôle de la ville. Le retour d'Alex va bouleverser cet équilibre fragile. Rapidement, il est rattrapé par son passé et se retrouve plongé dans une spirale de violence et de vengeance.

Entre les affaires familiales troubles, les vieilles rancunes et les nouvelles alliances, Alex doit naviguer dans un milieu dangereux où chaque décision met sa vie et celle de ses proches en péril.

Le film explore les thèmes de l'héritage familial, de la loyauté, de la violence et des cicatrices laissées par le passé, le tout sur fond d'une Marseille sombre et réaliste.

Avec : Jalil Lespert, Tchéky Karyo, Hiam Abbass.