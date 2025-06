"Un balcon sur la mer" avec Jean Dujardin et Marie-Josée Croze sur France 5 vendredi 20 juin 2025 (vidéo)

Vendredi 20 juin 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Un balcon sur la mer", un film de Nicole Garcia qui explore les thèmes de la mémoire, de l'identité et du poids du passé, notamment celui de la guerre d'Algérie.

L'histoire en quelques lignes...

Marc (Jean Dujardin), un agent immobilier quadragénaire, mène une vie rangée dans le sud de la France avec sa femme et ses enfants. Sa routine est bouleversée le jour où il croise la route de Cathy (Marie-Josée Croze), une femme énigmatique qu'il est certain d'avoir connue dans son enfance en Algérie. Cependant, Cathy nie toute connaissance de lui.

Malgré le démenti de Cathy, Marc est obsédé par cette rencontre et commence à enquêter, cherchant à percer le mystère de cette femme et de leur passé commun. Ses recherches le mènent à exhumer des souvenirs enfouis de son enfance en Algérie, à l'époque de la décolonisation, une période trouble et douloureuse. Progressivement, il réalise que Cathy n'est pas celle qu'il pensait, et que la vérité sur leur lien est bien plus complexe et tragique qu'il ne l'imaginait.

Le film navigue entre le présent et les flash-backs de l'enfance de Marc en Algérie, révélant peu à peu les traumatismes et les secrets qui ont marqué les personnages. Il met en lumière la difficulté de se construire après un passé violent et la manière dont les événements historiques peuvent impacter les vies individuelles sur plusieurs générations.

"Un balcon sur la mer" est une exploration poignante de la quête d'identité et de la réconciliation avec son histoire personnelle et collective.