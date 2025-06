Le film "Nos jours heureux" à revoir sur M6 vendredi 20 juin 2025 (vidéo)

Vendredi 20 juin 2025 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir "Nos jours heureux", un film réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, sorti en 2006.

Nos jours heureux explore les défis et les joies de la vie en collectivité : les premières amours, les amitiés naissantes, les conflits entre enfants, les crises de discipline, mais aussi les moments de partage et de rires. Chaque personnage, qu'il soit enfant ou adulte, traverse ses propres péripéties et évolue au contact des autres.

L'histoire en quelques lignes...

C'est l'été. Vincent Rousseau va diriger pour la première fois une colonie de vacances.

Dès le quai de la gare, entre petites histoires et gros soucis, il se retrouve plongé dans un univers qu'il croyait connaître. Il va devoir faire face durant trois semaines à des gamins intenables, des animateurs déjantés et la visite surprise de l'inspecteur de « Jeunesse et Sport ».

Les colonies de vacances ne sont pas des vacances pour tout le monde !…

Avec : Jean-Paul ROUVE (Vincent), Marilou BERRY (Nadine), Omar SY (Joseph), Lannick GAUTRY (Daniel), Julie FOURNIER (Lisa), Joséphine DE MEAUX (Caroline) et Jean BENGUIGUI (Mimoun).