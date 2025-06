Le film "1917" de Sam Mendes rediffusé sur France 2 dimanche 22 juin 2025 (vidéo)

Dimanche 22 juin 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir le film “1917” de Sam Mendes dans lequel deux soldats britanniques traversent les lignes ennemies pour délivrer un message crucial et sauver des vies.

L'histoire en quelques lignes...

Pendant la Première Guerre mondiale, deux soldats britanniques, les caporaux suppléants Schofield et Blake, reçoivent une mission qui semble impossible : traverser les lignes ennemies pour délivrer un message.

Le 6 avril 1917, la Première Guerre mondiale fait rage sur le front Ouest. L'armée allemande s'est retirée d'un secteur du front occidental dans le Nord de la France. La reconnaissance aérienne a repéré que les Allemands ne battent pas en retraite mais ont effectué un retrait tactique sur la ligne Hindenburg, où ils attendent les Britanniques.

Deux jeunes soldats britanniques, les caporaux suppléants Will Schofield et Tom Blake, sont chargés par le général Erinmore d'une mission vraisemblablement impossible : les lignes de communication étant coupées, ils vont devoir traverser seuls le no man's land et les lignes ennemies pour délivrer un message au deuxième bataillon du régiment Devonshire, stationné aux environs d'Écoust-Saint-Mein.

Ce message, annulant leur attaque planifiée, doit permettre de sauver du piège tendu par l'armée allemande à 1 600 soldats britanniques, parmi lesquels se trouve le lieutenant Joseph Blake, frère de Blake.

La réalisation du film, donnant l'illusion d'un seul long plan-séquence et d'une action en temps réel est largement saluée par la critique.

Le film reçoit de nombreuses nominations et remporte plusieurs prix, dont deux Golden Globes (meilleur réalisateur et meilleur film dramatique) et trois Oscars (meilleure photographie, meilleur mixage de son et meilleurs effets visuels).