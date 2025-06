Le film "C'est magnifique !" de Clovis Cornillac diffusé sur France 3 lundi 23 juin 2025 (vidéo)

Lundi 23 juin 2025 à 21:05, France 3 diffusera "C'est magnifique !", un film réalisé par Clovis Cornillac, qui y tient également le rôle principal, sorti en 2021 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Le film raconte l'histoire de Pierre Feuillebois, un apiculteur d'une quarantaine d'années qui a toujours vécu en vase clos, élevé par ses parents loin du monde moderne.

À la suite du décès de ses parents, Pierre découvre qu'ils n'étaient pas ses parents biologiques et qu'il n'a aucune existence légale. Déterminé à percer le mystère de ses origines, il se lance dans une quête qui le mène à rencontrer Anna, une femme qui, touchée par sa gentillesse et son caractère atypique, accepte de l'aider.

Au fur et à mesure que Pierre progresse dans sa recherche de la vérité sur son passé, il est victime d'un étrange phénomène : il perd littéralement ses couleurs, devenant progressivement jaunâtre, noir et blanc, voire même invisible. Cette "décoloration" symbolise sa perte d'identité et de repères face aux révélations sur ses origines.

Le film, teinté de poésie visuelle, explore les thèmes de l'identité, de l'adoption, de l'innocence face à un monde complexe, et de la capacité à s'adapter. C'est une fable moderne qui mêle humour, émotion et symbolisme à travers le regard candide d'un homme confronté à la révélation de sa propre histoire.