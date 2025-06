"Jusqu'ici tout va bien" avec Gilles Lellouche et Malik Bentalha rediffusé sur T18 mardi 24 juin 2025 (vidéo)

Mardi 24 juin 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Jusqu'ici tout va bien", une comédie réalisée par Mohamed Hamidi, qui raconte l'histoire d'un patron qui délocalise son agence à La Courneuve, ce qui mêle humour, chocs culturels et intégration.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit l'histoire de Fred, un ancien grand patron d'une agence de communication parisienne qui, après un scandale, est contraint de délocaliser son entreprise à La Courneuve, en banlieue parisienne, dans le cadre d'un programme de réinsertion. Pour lui et son équipe de jeunes bobos parisiens, habitués au confort et à l'effervescence de la capitale, c'est un véritable choc culturel et géographique.

Ils doivent alors s'adapter à un nouvel environnement, loin de leurs repères habituels, et surtout apprendre à travailler avec de nouveaux collaborateurs issus du quartier, qui n'ont pas les mêmes codes ni la même culture d'entreprise. Les préjugés et les clichés sont nombreux des deux côtés, entraînant des situations cocasses et des malentendus.

Au fur et à mesure, malgré les difficultés et les quiproquos, les deux mondes apprennent à se connaître, à se respecter et même à s'apprécier. Fred et son équipe découvrent la richesse humaine et la créativité des habitants de La Courneuve, tandis que ces derniers profitent des opportunités offertes par l'entreprise.

Le film aborde avec humour et tendresse les thèmes de l'intégration, des préjugés sociaux, de la banlieue et du monde du travail, tout en montrant qu'au-delà des différences, il est possible de construire des ponts et de vivre ensemble.

Avec : Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani, Camille Lou et Hugo Becker dans les rôles principaux.