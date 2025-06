"Le secret de Brokeback Mountain" à revoir sur France 4 jeudi 26 juin 2025 (vidéo)

Jeudi 26 juin 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Le secret de Brokeback Mountain", un film réalisé par Ang Lee qui raconte la relation amoureuse complexe et clandestine entre deux cow-boys dans l'Ouest américain entre 1963 et 1981.

L'histoire en quelques lignes...

1963. Ennis, un homme taiseux et réservé, et Jack, plus extraverti et rêveur, sont engagés pour l'été comme bergers sur la majestueuse et isolée Brokeback Mountain. Dans la solitude des sommets, loin des regards et des jugements, une attraction profonde et inattendue naît entre eux. Ce qui commence par une complicité se transforme en une passion physique et émotionnelle intense, un amour pur et inconditionnel, libéré des conventions.

Cependant, l'été touche à sa fin, et les deux hommes doivent redescendre de la montagne et affronter la réalité de leurs vies. Dans une époque où l'homosexualité est un tabou profond, voire une condamnation sociale, ils sont contraints de se conformer aux attentes de la société. Ennis épouse Alma et fonde une famille, tandis que Jack part au Texas où il se marie avec Lureen.

Malgré les années qui passent, les mariages et les enfants, le souvenir et la force de leur amour sur Brokeback Mountain ne s'éteignent jamais. Ils se retrouvent sporadiquement, sous prétexte de "trips de pêche", des rendez-vous secrets qui sont leurs seules fenêtres vers leur véritable identité et leur bonheur. Ces rencontres sont chargées d'une tendresse infinie mais aussi d'une immense frustration, car ils ne peuvent vivre leur amour au grand jour.

Le film explore avec une grande sensibilité la douleur de l'amour interdit, le poids du secret et les sacrifices faits au nom des conventions sociales. Les vies d'Ennis et Jack sont marquées par cette relation cachée, faite de désirs refoulés, de regrets et de la peur constante d'être découverts. Leurs existences en sont profondément affectées, teintées d'une mélancolie persistante.