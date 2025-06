"Baywatch : alerte à Malibu" avec Dwayne Johnson rediffusé sur M6 vendredi 27 juin 2025

Vendredi 27 juin 2025 à 21:10, M6 rediffusera "Baywatch : alerte à Malibu", adaptation cinématographique de la célèbre série télévisée.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit le légendaire maître-nageur Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) et son équipe dévouée de sauveteurs à Emerald Bay.

L'histoire commence avec l'arrivée de nouvelles recrues pour l'équipe de Baywatch, dont Matt Brody (Zac Efron), un ancien nageur olympique arrogant et narcissique, qui est forcé de rejoindre l'équipe après un scandale. Mitch et Brody s'affrontent constamment en raison de leurs approches très différentes du travail et de la vie en général.

Cependant, alors qu'ils tentent de s'adapter les uns aux autres, l'équipe découvre un complot criminel qui menace l'avenir de leur plage bien-aimée. Ils soupçonnent Victoria Leeds (Priyanka Chopra), une femme d'affaires impitoyable et propriétaire d'un club de plage, d'être impliquée dans un trafic de drogue et d'autres activités illégales qui mettent en danger la sécurité des baigneurs.

Malgré les réticences des autorités locales, qui ne les prennent pas au sérieux, Mitch et son équipe décident de mener leur propre enquête. Ils se retrouvent mêlés à des situations dangereuses, alternant entre les sauvetages spectaculaires sur la plage et leurs tentatives d'infiltrer le réseau criminel de Leeds.