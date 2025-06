"Mes voisins les Yamada" du Studio Ghibli à voir sur France 4 samedi 28 juin 2025

Samedi 28 juin 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Mes voisins les Yamada", un nouveau film d'animation du Studio Ghibli réalisé en 2000 par Isao Takahata.

L'histoire en quelques lignes...

Nonoko, cadette espiègle au franc-parler de la famille Yamada, présente les membres de son foyer peu ordinaire : il y a Takashi, le père, homme d'affaires bougon, Matsuko, la mère, un peu fainéante sur les tâches ménagères, Naboru, le frère, qui déteste les études, et enfin Shige, la grand-mère, qui prend un malin plaisir à se mêler de tout.

À travers ces tranches de vie, le film explore des thèmes universels comme les joies et les tracas de la vie familiale, les relations intergénérationnelles, les petits conflits quotidiens, les moments de tendresse et les leçons de vie. Chaque vignette est comme une petite bande dessinée animée, capturant l'essence des interactions familiales avec beaucoup d'humour, d'auto-dérision et une pointe de philosophie.

Mes voisins les Yamada est une œuvre atypique et charmante, qui célèbre la simplicité et la beauté de la vie ordinaire, rappelant que le bonheur se trouve souvent dans les petites choses du quotidien.