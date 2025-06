"Se souvenir des belles choses" avec Isabelle Carré et Bernard Campan sur T18 samedi 28 juin 2025

Samedi 28 juin 2025 à 21:05, T18 rediffusera "Se souvenir des belles choses", un film de Zabou Breitman sorti en 2002 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Claire (Isabelle Carré) perd la mémoire à court terme à la suite d'un accident. Incapable de retenir les événements récents, elle est admise dans un centre spécialisé où elle rencontre Philippe (Bernard Campan), un homme d'une quarantaine d'années qui souffre également de troubles de la mémoire, suite à une maladie neurodégénérative précoce.

Au début, Claire est confuse et désemparée par sa condition. Elle doit réapprendre à vivre avec des repères qui s'effacent constamment. Philippe, quant à lui, est plus résigné mais garde un certain humour face à sa maladie. Malgré leurs difficultés respectives, une relation singulière se noue entre eux. Ils se comprennent et se soutiennent dans leur quête pour se souvenir, ou du moins pour vivre l'instant présent.

Le film explore les thèmes de la mémoire, de l'oubli, de l'amour et de la résilience. Il montre comment, même lorsque les souvenirs s'estompent, les émotions et les liens humains peuvent persister. La relation entre Claire et Philippe devient le pilier de leur existence, un phare dans le brouillard de leur mémoire défaillante.