Le film "Millenium : ce qui ne me tue pas" à revoir sur France 2 dimanche 29 juin 2025 (vidéo)

Dimanche 29 juin 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "Millenium : ce qui ne me tue pas", un film qui suit l'hacker géniale Lisbeth Salander alors qu'elle se retrouve plongée dans un complot international complexe.

L'histoire en quelques lignes...

Frans Balder, un éminent chercheur suédois en intelligence artificielle, contacte Lisbeth pour récupérer un programme révolutionnaire qu'il a créé : "Firefall". Ce logiciel est capable de prendre le contrôle d'armes nucléaires, et Balder estime qu'il est trop dangereux pour exister. Lisbeth parvient à s'introduire dans les serveurs de la NSA pour le récupérer, mais elle est traquée et le programme lui est volé par un groupe de terroristes.

Lisbeth se retrouve alors au cœur d'une course contre-la-montre, poursuivie non seulement par les terroristes, mais aussi par la NSA qui veut récupérer son programme. Elle fait appel à son vieil ami, le journaliste d'investigation Mikael Blomkvist, pour l'aider à démasquer les coupables et à retrouver "Firefall".

L'affaire se complique lorsque le passé familial de Lisbeth refait surface. Elle découvre que sa propre sœur, Camilla, qu'elle croyait morte, est en fait la dirigeante de l'organisation criminelle connue sous le nom des "Araignées" (The Spiders), et qu'elle est également à la recherche du programme. Lisbeth doit alors affronter les démons de son passé et protéger un jeune garçon autiste, le fils de Balder, qui détient des informations cruciales pour déverrouiller le programme.