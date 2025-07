Le film "Trois nuits par semaine" de Florent Gouëlou diffusé sur France 4 jeudi 3 juillet 2025 (vidéo)

Jeudi 3 juillet 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Trois nuits par semaine", un film réalisé par Florent Gouëlou, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Baptiste, un photographe de 29 ans, est en couple avec Samia. Sa vie prend un tournant lorsqu'il rencontre Cookie Kunty, une flamboyante drag queen de la nuit parisienne.

Intrigué par Cookie et l'univers du drag, Baptiste décide de se lancer dans un projet photographique avec elle. En s'immergeant dans ce milieu qu'il ne connaît pas, il découvre Quentin, le jeune homme qui se cache derrière le personnage de Cookie Kunty. Une connexion particulière se noue entre Baptiste et Quentin, ce qui le pousse à questionner son propre couple et son identité.

Le film explore les thèmes de l'amour, de l'identité, de la découverte de soi et des relations humaines, le tout dans le cadre vibrant et coloré des nuits drag parisiennes. Il montre la beauté et la complexité de cet univers, ainsi que la profondeur des personnages qui l'habitent, mélangeant humour, émotion et réflexion sur les sentiments et les genres.

Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi, Harald Marlot, Mathias Jamain Houngnikpo, Holy Fatma, Calypso Baquey, Jean-Marie Gouëlou, Florent Gouëlou...

Ce film est déconseillé moins de 10 ans.