"Frères ennemis" avec Reda Kateb et Matthias Schoenaerts sur T18 jeudi 3 juillet 2025 (vidéo)

Jeudi 3 juillet 2025 à 20:35, T18 rediffusera "Frères ennemis", un film policier qui explore le destin de Manuel et Driss, deux hommes ayant grandi comme des frères inséparables dans la même cité.

L'histoire en quelques lignes...

Manuel (Matthias Schoenaerts) et Driss (Reda Kateb), deux hommes qui ont grandi dans la même cité et partagent une histoire profonde, presque fraternelle. Ils ont été élevés ensemble, tissant des liens indéfectibles malgré leurs origines modestes. Cependant, à l'âge adulte, leurs vies ont pris des directions radicalement opposées.

Manuel est devenu une figure clé du trafic de drogue, régnant sur un réseau bien établi au sein de la cité. Il incarne une certaine réussite dans le milieu, mais une réussite construite sur l'illégalité et la violence latente. De son côté, Driss a choisi la voie de la loi, intégrant la police. Son parcours est celui d'une ascension, d'une tentative de s'extraire de l'environnement qui a vu grandir les deux hommes.

L'intrigue prend un tournant crucial lorsque Driss est promu et muté à la brigade des stupéfiants (Stups). Ce nouveau poste le ramène inévitablement dans la cité de son enfance, le plaçant directement sur la route de Manuel. Ce retour met en lumière le dilemme moral et professionnel de Driss : comment concilier son devoir de policier avec son passé et les liens qui l'unissent à Manuel ?

La présence de Driss dans la cité perturbe l'ordre établi par Manuel. Les opérations policières se multiplient, mettant la pression sur le réseau de trafiquants et exposant Manuel à un danger croissant.

Le film excelle à montrer la tension qui monte entre les deux hommes, qui, malgré leurs nouvelles positions, ne peuvent ignorer leur histoire commune. Chaque rencontre est chargée d'une ambivalence : un mélange de nostalgie, de regret et de la dure réalité de leur opposition actuelle.