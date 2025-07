"La Fille de d'Artagnan" avec Sophie Marceau à revoir sur T18 samedi 5 juillet 2025

Samedi 5 juillet 2025 à 21:05, T18 rediffusera "La Fille de d'Artagnan", un film de cape et d'épée réalisé par Bertrand Tavernier en 1994 avec Sophie Marceau.

L'histoire en quelques lignes...

Éloïse (Sophie Marceau) est la fille de l'illustre mousquetaire d'Artagnan. Elle est élevée dans un couvent lorsqu'un événement tragique survient : la mère supérieure est assassinée par les sbires du duc de Crassac, un trafiquant d'esclaves et de café, commandés par la mystérieuse "Femme en rouge".

Témoin de ce meurtre, Éloïse décide de venger la mère supérieure et de dénoncer les complots du duc de Crassac. Elle quitte le couvent et se lance dans une quête périlleuse, croisant sur son chemin son père, d'Artagnan (Philippe Noiret), ainsi que ses célèbres amis, les mousquetaires Aramis, Athos et Porthos. Bien que vieillis et retirés du service, les quatre compagnons reprennent du service pour aider Éloïse dans sa mission.

Le film est un hommage au cinéma populaire et au genre du film de cape et d'épée, mêlant duels, chevauchées, complots et une touche de fantaisie. Éloïse, courageuse et déterminée, mène l'enquête et affronte les dangers, tout en tombant amoureuse d'un jeune homme. C'est une aventure qui permet de retrouver les célèbres mousquetaires, tout en introduisant une nouvelle génération d'héroïne.