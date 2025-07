Dimanche 6 juillet 2025 à 21:10, TF1 diffusera "Jurassic World : le monde d'après", le sixième volet de la série cinématographique "Jurassic Park", suite de "Jurassic World: Fallen Kingdom".

L'histoire en quelques lignes...

Quatre ans après la destruction d'Isla Nublar, les dinosaures vivent désormais aux côtés des humains partout dans le monde. Cet équilibre fragile a bouleversé la domination de l'humanité, qui doit maintenant partager son espace avec les créatures les plus féroces de l'histoire.

Owen Grady et Claire Dearing (Chris Pratt et Bryce Dallas Howard) vivent isolés et tentent de protéger Maisie Lockwood (Isabella Sermon), la jeune fille clone qu'ils ont adoptée. Lorsque Maisie et Bébé, le jeune vélociraptor de Blue sont kidnappés par des braconniers, Owen et Claire se lancent dans une mission de sauvetage qui les mènera à travers un marché noir de dinosaures et des lieux dangereux.

En parallèle, le Dr. Ellie Sattler et le Dr. Alan Grant (Laura Dern et Sam Neill), personnages emblématiques de la trilogie originale "Jurassic Park", sont contactés par le Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Ils enquêtent sur une mystérieuse infestation de sauterelles géantes génétiquement modifiées qui détruit les récoltes à travers le monde, menaçant la chaîne alimentaire mondiale. Leurs recherches les mènent à la société Biosyn Genetics, dirigée par Lewis Dodgson, un personnage déjà aperçu dans le premier "Jurassic Park".

Les deux groupes finissent par converger vers le quartier général de Biosyn, un sanctuaire pour dinosaures situé dans les Dolomites. Là, ils découvrent l'étendue des manigances de Biosyn, qui non seulement est responsable des sauterelles mais mène également des expériences génétiques controversées, notamment sur Maisie.

Face à la menace que représente Biosyn et à la nécessité de rétablir un équilibre entre humains et dinosaures, les héros des deux générations doivent s'unir pour survivre et sauver le monde d'une catastrophe écologique.

Avec : Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Jeff Goldblum (Ian Malcolm), Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler), Wise DeWanda (Kayla Watts), Mamoudou Athie (Ramsey Cole), Isabella Sermon (Maisie Lockwood), Campbell Scott (Lewis Dodgson), B.D. Wong (Henry Wu).