Inedit - "Trois fois rien" de Nadège Loiseau diffusé dimanche 6 juillet 2025 sur France 2 (vidéo)

Dimanche 6 juillet 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Trois fois rien", un film réalisé par Nadège Loiseau, sorti en 2022 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit l'histoire de trois jeunes hommes, La Flèche, Brindille et Casquette qui vivent dans la rue. Leur quotidien est fait de débrouille, de petits larcins et de tentatives pour survivre.

Leur quotidien bascule lorsqu'ils gagnent une grosse somme d'argent grâce à un ticket de loterie trouvé par hasard. Cependant, pour récupérer leurs gains, ils doivent prouver leur identité et surmonter leurs différends.

Entre rêves de nouvelle vie, tensions personnelles et solidarité, le trio navigue dans une série de situations cocasses et émouvantes, révélant leurs espoirs et leurs fragilités.

Le film mêle humour et émotion, explorant des thèmes comme l'amitié, la rédemption et les inégalités sociales, tout en offrant une réflexion sur la valeur de l'argent face à la dignité humaine.