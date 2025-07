"L'été meurtrier" avec Alain Souchon et Isabelle Adjani rediffusé sur T18 dimanche 6 juillet 2025

Dimanche 6 juillet 2025 à 20:50, T18 rediffusera "L'été meurtrier", un drame psychologique réalisé par Jean Becker et sorti en 1983, basé sur le roman éponyme de Sébastien Japrisot.

L'histoire en quelques lignes...

Le film se déroule dans un petit village provençal au cours de l'été 1976.

L'histoire suit Eliane, dite "Elle" (interprétée par Isabelle Adjani), une jeune femme séduisante, énigmatique et provocante, qui arrive dans le village avec sa mère handicapée et sa tante. Son comportement et sa beauté fascinent et dérangent les habitants. Elle attire rapidement l'attention de Pin-Pon (Alain Souchon), un garagiste timide et maladroit mais profondément épris d'elle.

Alors qu'une idylle se développe entre Eliane et Pin-Pon, le passé tourmenté d'Eliane refait surface. Elle est obsédée par la recherche de la vérité concernant le viol de sa mère, vingt ans auparavant, un événement qui a profondément marqué sa famille et qu'elle attribue à trois hommes du village. Persuadée que l'un des trois frères de Pin-Pon est impliqué, elle mène une enquête personnelle, pleine de rancœur et de désir de vengeance.

La quête d'Eliane la pousse à manipuler les hommes qui l'entourent, y compris Pin-Pon, pour obtenir des informations. Son comportement impulsif et parfois destructeur, alimenté par ses traumatismes et ses fantasmes, finit par créer des tensions et des drames au sein de la communauté.

Le film explore les thèmes de la vengeance, du désir, du secret familial, et de l'impact dévastateur du passé sur le présent.

À mesure que l'été avance, la tension monte et les révélations se succèdent, menant à un dénouement tragique et inattendu qui bouleverse les certitudes de chacun.

"L'Été meurtrier" est réputé pour la performance intense et mémorable d'Isabelle Adjani, qui lui a valu le César de la meilleure actrice.