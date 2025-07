"La vie est un long fleuve tranquille" à revoir sur TF1 Séries Films dimanche 6 juillet 2025 (vidéo)

Dimanche 6 juillet 2025 à 20:50, TF1 Séries Films vous proposera de voir ou de revoir le cultissime film d'Étienne Chatiliez "La vie est un long fleuve tranquille" réalisé en 1988.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une ville du Nord de la France, à Bapaume, coexistent deux familles radicalement opposées et parodiant les stéréotypes sociaux.

D’un côté, les Groseille et leurs six enfants, aux revenus modestes, vivant d’aides sociales dans une HLM, et dont l’existence est constituée de combines, de larcins et des dures réalités de la vie. Le fils aîné Franck âgé de 18 ans est d'ailleurs en prison pour vol. Parmi leurs autres enfants, Maurice (surnommé Momo), 12 ans, est de loin le plus débrouillard et le plus intelligent.

De l’autre, les Le Quesnoy, famille aisée catholique pratiquante : Monsieur est directeur régional de l’EDF et Madame, outre ses actives participations aux kermesses de la paroisse, s’occupe de leurs cinq enfants. Les seuls tracas viennent de la part de Bernadette, 12 ans, qui agit de façon un peu erratique ces derniers temps ; elle vole le maquillage de sa mère et s'habille en tenue légère.

Les deux familles qui vivent chacune de leur côté auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais douze ans plus tôt, le soir de Noël, à la maternité, l’infirmière Josette, excédée par l'indifférence de son amant, le docteur Mavial, gynécologue, décide d’échanger au berceau deux nouveau-nés : le fils Le Quesnoy et la fille Groseille. Ainsi sont venus au monde, sur un coup de colère, Maurice Groseille et Bernadette Le Quesnoy.

Quand la vérité éclate douze ans plus tard, la vie des Le Quesnoy et des Groseille, deux familles que tout oppose, est chamboulée.

Avec : Benoît Magimel, André Wilms, Hélène Vincent, Daniel Gélin, Catherine Jacob, Catherine Hiegel, Patrick Bouchitey...