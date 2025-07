"L'Africain" avec Philippe Noiret et Catherine Deneuve rediffusé sur France 5 mardi 8 juillet 2025

Mardi 8 juillet 2025 à 20:55, France 5 rediffusera "L'Africain", un film français réalisé par Philippe de Broca 1983 avec Philippe Noiret et Catherine Deneuve.

L'histoire en quelques lignes...

Victor (Philippe Noiret), est un homme amoureux de la nature qui a trouvé refuge et une vie paisible dans une région reculée d'Afrique centrale. Il y mène une existence retirée, notamment en surveillant le braconnage depuis son avion.

Son univers est bouleversé par l'arrivée inattendue de son ex-femme, Charlotte (Catherine Deneuve). Charlotte, lassée des destinations touristiques classiques, est venue en Afrique pour prospecter et implanter un village de vacances de luxe destiné aux touristes fortunés, cherchant à offrir "l'aventure" à ses clients.

Les retrouvailles entre Victor et Charlotte sont compliquées et marquées par leurs personnalités opposées et leurs conceptions de la vie divergentes. Victor, protecteur de son environnement et des animaux, est farouchement opposé au projet commercial de Charlotte qui menace, selon lui, l'équilibre du lieu. De leur côté, Charlotte et son équipe tentent de mener à bien leur projet malgré les obstacles et les tentatives de Victor de les dissuader.

S'ensuit une série d'aventures rocambolesques, de disputes cocasses et de situations périlleuses qui les entraînent au cœur de la brousse africaine. Au fil de leurs péripéties, les anciennes tensions resurgissent, mais aussi une certaine tendresse et une alchimie inattendue entre eux.